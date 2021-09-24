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Arendal Sound: колонки для Dolby Atmos


24.09.2021 10:15

 

 

В ассортименте норвежского производителя акустических систем Arendal Sound появилась новинка. Высотный Dolby Atmos громкоговоритель 1723 Height S пополнил серию 1723 S THX.

 

Технически новая модель идентична фирменным полочным колонкам 1723 Bookshelf S THX. Различие в том, что передняя панель установлена под углом (скошена) – это даёт возможность настенного монтажа; кроме того, колонку можно установить и на потолке.

 

Новинка представляет собой двухполосную акустическую систему с басовиком 6,5” и установленным на волноводе твитером диаметром 28 мм. Корпус – полностью закрытый. Вес одной колонки – 14,5 кг. В комплект поставки входит крепление VESA 100. Цвета: чёрный и белый.

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