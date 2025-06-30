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Архитектурная акустика Premiera


30.06.2025 14:18

 

 

Российский бренд Premiera продолжает наращивать обороты и расширять ассортимент. На днях компания MMC, которая владеет этой торговой маркой, объявила о появлении в продаже фирменных встраиваемых акустических систем.

 

В архитектурной серии Premiera пока восемь моделей. Все они комплектуются металлическими защитными решётками белого цвета, которые крепятся на магнитах. Производитель обещает высокое качество исполнения и звучания.
Используемые драйверы – диаметром от 5,25 до 8 дюймов, диффузоры низкочастотников сделаны из плетёного стекловолокна, твитеры – шёлкокупольные; громкоговорители ZC62R оснащаются ВЧ-драйверами с титановым куполом. Все модели – двухполосные.

 

Самая дешёвая – Premiera XC52R; это встраиваемые колонки с максимальной мощностью 80 Вт (8 Ом), предназначенные для скрытого размещения в стенах или потолке. Мощность самой дорогой модели, ZC82R, составляет 160 Вт / 8 Ом (RMS 80 Вт). АЧХ системы: 80 Гц – 20 кГц; рекомендованная мощность усилителя: от 10 Вт до 40 Вт (8 Ом).

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