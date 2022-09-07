Армада звука – Armada Sound

07.09.2022 09:33

Ещё один участник выставки Fresh Hi-Fi&Vinyl Show – российская компания Armada Sound. В Санкт-Петербурге будет представлен новый для её дистрибьюторского портфеля бренд, ONIX; под этой торговой маркой выпускаются две модели интегральных усилителей и две модели CD-плееров, одна из которых представляет собой полноценный медиа проигрыватель.

Компания ONIX Electronics Ltd. была основана в Великобритании в 1979 году, а сейчас принадлежит китайской Shanling. Флагман модельного ряда – High End усилитель ONIX OIA92 на транзисторах Sanken и конденсаторах Nichikon. Мощность устройства: 200 Вт / 8 Ом или 360 Вт / 4 Ом. Дополняет его модель ONIX OC93 с функционалом проигрывателя компакт-дисков и полностью независимого стримера: привод Philips CDM4, ЦАП AKM AK4497 с цифровым ресивером Cirrus Logic CS8416, USB-вход XMOS XU216, встроенный семидюймовый сенсорный экран, поддержка Airplay, DLNA, Bluetooth 5.0. Ещё один фирменный усилитель, на этот раз относящийся к классу Hi-Fi – ONIX RA-125, мощностью 250 Вт / 4 Ом и 125 Вт / 4 Ом. В паре с ним выступит CD-плеер ONIX CD-15A.

Акустические системы, которые покажет на своём стенде Armada Sound – Cabasse Pearl Pelegrina, активные четырёхполосные громкоговорители с запатентованной технологией CRCS. Поддерживаемые форматы: MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC, Ogg, vorbis, DSD 64/128. Динамическая мощность системы — 134 дБ. Колонка оснащается 30-см НЧ-динамиком HELD (High Excursion, Low Distortion) с чрезвычайно жёсткой углеродной мембраной и запатентованным СЧ-драйвером BCI с высокопрочной карбоновой мембраной.

Также на стенде дистрибьютора будет представлена новая продукция Loewe: акустические системы серии klang мощностью от 30 Вт (klang mr1) до 180 Вт (klang mr5) и поддержкой Apple Airplay 2, Google Chromcast и DTS Play-Fi, а также телевизоры и портативные колонки We. by Loewe.