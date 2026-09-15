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Арт-галерея LG на выставке IFA 2026


15.09.2026 10:06

 

 

Так называемые арт-телевизоры стали настолько популярны, что компания LG Electronics оформила часть своего стенда на выставке IFA 2026 как настоящую художественную галерею: посетителям предлагали взглянуть не на экран телевизора, а на произведение искусства, выведенное на этот экран.

 

Главным экспонатом стал OLED-телевизор LG evo W6 (Wallpaper) с экраном 83 дюйма и корпусом глубиной около 9 мм. Добиться эффекта присутствия в картинной галерее помогли технология сверхсияющего цвета Hyper Radiant Color, сохраняющая цвета и глубину оригинальных произведений искусства, и антибликовое покрытие Reflection Free Premium. Дополнили композицию телевизоры из линеек Art TV (Wallpaper, OLED evo G6 и Gallery) и Lifestyle TV (StanbyME 2). В частности, модель LG G6 использовали, чтобы подчеркнуть масштаб и глубину крупных полотен, а благодаря дизайну телевизора LG Gallery и его матовому экрану демонстрируемые изображения приобретали особое сходство с произведениями искусства в художественной галерее.

 

Выбранный стиль оформления стенда позволил продемонстрировать и возможности сервиса LG Gallery+, который даёт подписчикам доступ более чем к 5000 изображений. Сервис работает на базе операционной системы webOS и способен подбирать те произведения искусства, которые идеально соответствуют пространству и моменту. Он помогает создать настроение для любого случая, обновить атмосферу в комнате или подчеркнуть индивидуальный вкус.

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