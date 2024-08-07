Арт-телевизор TCL NXTFrame

07.08.2024 11:00

Вслед за компанией Hisense, разработавшей «умный» телевизор CanvasTV с экраном диагональю 65 дюймов, ту же рыночную нишу попытается занять TCL. Оба производителя стараются потеснить компанию Samsung, которая уже несколько лет продаёт модель The Frame, так называемый интерьерный телевизор, который в выключенном состоянии похож на живописное полотно в раме.



Новинка TCL даже называется похоже: NXTFrame. Размер экрана (с LED подсветкой высокой яркости): 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Продажи за пределами внутреннего рынка уже официально стартовали – для начала в Северной Америке (в Китае телевизор NXTFrame продаётся с июля). Компания позиционирует свою разработку как премиальный продукт. Это самый тонкий в мире ТВ категории «всё-в-одном»: глубина рамы составляет всего 2,8 см (для моделей 55-75”). В комплект поставки (в модификации Pro) входит аудиосистема Bang & Olufsen конфигурации 3.1.2, в том числе беспроводной саундбар и сабвуфер.



В базовом варианте QLED телевизор комплектуется белой рамой и накладкой на неё – она окрашена под светлое дерево и крепится на магнитах. Экран – с матовым антибликовым покрытием. Есть поддержка HDR ULTRA с Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X; частота обновления 120 Гц / 144 Гц. В память устройства загружена библиотека изображений, пользователь может дополнить её собственными файлами. Телевизор можно повесить на стену (кронштейн входит в комплект поставки) или установить на передвижную напольную стойку (приобретается отдельно). NXTFrame работает на базе Google TV, поддерживает Bluetooth, Wi-Fi 5, Apple AirPlay 2, имеет три порта HDMI. Совместим с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa и с Apple HomeKit. Розничные цены в США: от 1499,99 до 3999,99 долларов в базовой комплектации, от 1999,99 до 4999,99 – в версии Pro.



