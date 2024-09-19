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Artcoustic представляет: очень большой саундбар


19.09.2024 14:26

 

 

Новинка так и называется: SL Multi Soundbar XXXL; как утверждает производитель, это одно из самых больших устройств данной категории в мире.

 

Длина звуковой панели, способной заменить фронтальные (правый, центральный, левый) акустические каналы в домашней аудиосистеме, составляет 2180 мм. Саундбар рассчитан на использование с телевизорами с диагональю экрана от 98 дюймов.

 

Artcoustic обещает отличную детализацию и выдающуюся чистоту звука и глубокие басы. На выбор предлагается несколько вариантов отделки корпуса и гриля. Технические характеристики: АЧХ 80 Гц – 40 кГц, чувствительность 100 дБ / 91 дБ (моно/стерео), RMS 180 Вт / 60 Вт (моно/стерео), импеданс 4 Ом / 12 Ом (моно/стерео), звуковое давление (пик) 116 Б / 108 дБ (моно/стерео). Саундбар весит 10 кг, размеры (ВхШхГ): 100 х 2180 х 80 мм.

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