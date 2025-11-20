Artcoustic Sub 4-12 INFRA мощный суб-бас

20.11.2025 14:42

Компания Artcoustic представила самый мощный из фирменных сабвуферов. Его отличительная особенность – не только высокая выходная мощность, но и расширенный частотный диапазон: новинка воспроизводит низкие частоты за пределами слышимого диапазона.

Устройство под названием Sub 4-12 INFRA рассчитано на использование как в жилом, так и в коммерческом секторе. Внутри вытянутого плоского корпуса размещены четыре 12-дюймовых длинноходных басовых драйвера. Конструкция самого корпуса – бандпасс (полосовой фильтр) шестого порядка. Благодаря такому инженерному решению савбуфер без усилий воспроизводит звук в ультранизком диапазоне, ниже 20 Гц. При этом корпус достаточно компактен для того, чтобы устройство можно было разместить за кинотеатральным экраном.

Инженеры Artcoustic добились точной фазовой синхронизации четырёх динамиков, суммарная площадь диффузоров которых такая же, как у одного вуфера диаметром 24 дюйма. При такой конфигурации снижаются искажения и увеличивается надёжность и срок использования конструкции. Новинку можно использовать как в домашних кинозалах, так и в коммерческих кинотеатрах и концертных залах, где по тем или иным причинам установка массивных сабвуферов нецелесообразна.



