ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Artcoustic Sub 4-12 INFRA мощный суб-бас


20.11.2025 14:42

 

 

Компания Artcoustic представила самый мощный из фирменных сабвуферов. Его отличительная особенность – не только высокая выходная мощность, но и расширенный частотный диапазон: новинка воспроизводит низкие частоты за пределами слышимого диапазона. 

 

Устройство под названием Sub 4-12 INFRA рассчитано на использование как в жилом, так и в коммерческом секторе. Внутри вытянутого плоского корпуса размещены четыре 12-дюймовых длинноходных басовых драйвера. Конструкция самого корпуса – бандпасс (полосовой фильтр) шестого порядка. Благодаря такому инженерному решению савбуфер без усилий воспроизводит звук в ультранизком диапазоне, ниже 20 Гц. При этом корпус достаточно компактен для того, чтобы устройство можно было разместить за кинотеатральным экраном.

 

Инженеры Artcoustic добились точной фазовой синхронизации четырёх динамиков, суммарная площадь диффузоров которых такая же, как у одного вуфера диаметром 24 дюйма. При такой конфигурации снижаются искажения и увеличивается надёжность и срок использования конструкции. Новинку можно использовать как в домашних кинозалах, так и в коммерческих кинотеатрах и концертных залах, где по тем или иным причинам установка массивных сабвуферов нецелесообразна.

Связанные новости:
 Звучат без компромиссов: Revival Audio Atalante 7 Évo - 24.03.2025 15:21
 Ascendo: инфразвук для кинозала - 22.01.2025 15:04
 Kanto Ora4: басят не по-детски - 07.11.2024 10:55
 Бас не как у электростатов: Audeze CRBN2 - 18.10.2024 11:54
 Artcoustic представляет: очень большой саундбар  - 19.09.2024 14:26
 Универсальный Artcoustic Evolve 1 - 31.03.2023 11:20
 Просто добавь… басы, автономность и управление жестами - 16.03.2023 15:58
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007