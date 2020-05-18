Artison: встраиваемые сабвуферы нового поколения

18.05.2020 15:47

Компания Artison, входящая в группу Savant, представила две новые модели так называемых архитектурных (встраиваемых) сабвуферов серии RCC (Reactance Cancelling Configuration, буквально – «конфигурация, позволяющая устранить реактивное сопротивление). Новые устройства отличаются большей мощностью, низким уровнем искажений и значительным приростом производительности.



Сабвуфер RCC160 MKII встраивается в потолок и предназначен для больших помещений; поставляется парами. Компания-производитель рекомендует устанавливать его вместе с широкополосными потолочными акустическими системами Savant серии Micro Aperture. Корпус RCC160 MKII сделан из алюминия, внутри – два динамика 4х6 дюймов.

Сабвуфер RCC320 MKII можно встраивать и в потолок, и в стены. Если вышеупомянутая модель больше подходит для коммерческих инсталляций, 320-й сабвуфер – отличный вариант для домашнего кинозала или «музыкальной» комнаты. В нём четыре низкочастотных динамика (4’ x 6”); устройства этой модели тоже можно монтировать по два.

Для усиления Artison предлагает использовать 1000-ваттный усилитель RCC1000-SA, специально разработанный для моделей сабвуферов серии RCC Mark II. Он способен «раскачать» до четырёх RCC320 и до восьми RCC160 одновременно.