ArtMorph вместо видеостен

30.12.2023 10:46

«Новое слово» в дисплейных технологиях сказала компания CECOCECO. Она представила свою новую разработку под названием ArtMorph – текстурированные стеновые панели с подсветкой.



Вместо больших дисплеев, из которых можно создать видеостену, CECOCECO предлагает использовать декоративные настенные панели, выглядящие как вполне обычные, но на деле таковыми не являющиеся. В нерабочем состоянии такая стена ничем не примечательна: она имеет свой цвет, фактуру, но не более того. Но когда активируется LED подсветка (25600 пикселей на квадратный метр), на поверхности стены появляется изображение, и то, каким оно будет, зависит от выбора пользователя.



Производитель предлагает более 150 коллекций всевозможных текстур и самый разный дизайн; все изображения уникальны и запатентованы. Переходы оттенков цвета очень плавные; яркость – 700 нит; панели имеют защиту от пыли и влаги IP54, являются огнестойкими и устойчивыми к появлению царапин. Установка ArtMorph очень проста, система управления удобна и понятна даже не специалистам. Новый продукт предназначается для розничной торговли, офисов и общественных пространств, оформления лобби отелей, ресторанных залов и пр.



