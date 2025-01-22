ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Ascendo: инфразвук для кинозала


22.01.2025 15:04

 

 

Производитель из Германии компания Ascendo Immersive Audio объявила о выпуске нового усилителя, предназначенного для работы с инфразвуковыми сабвуферами.

 

Новинка – 1U усилитель AIA2-10K2 IS. Официальная премьера состоится в начале февраля на выставке Integrated Systems Europe. Усилитель обеспечивает стабильную непрерывную выходную мощность на всех частотах, начиная с 3 Гц. Компания-разработчик заявляет, что у AIA2-10K2 IS не бывает проседания напряжения даже при самых сложных нагрузках – в отличие от стандартных усилителей, которые зачастую быстро теряют мощность через несколько миллисекунд. В пресс-релизе также говорится о высоком коэффициенте демпфирования, благодаря чему значительно расширен диапазон частот и снижена нижняя граничная частота; усилитель AIA2-10K2 IS позволяет сабвуферам звучать чётче и напористей.

 

В компании отмечают, что инфразвуковые частоты, хотя и не слышны человеку, являются важной составляющей многих саундтреков к фильмам, а представленные на рынке усилители, включая модели для профессионального применения, не всегда способны обеспечивать полную мощность на частотах ниже 20 Гц. В Ascendo считают, что усилители, способные справиться с этой проблемой, будут пользоваться спросом у тех, кто хочет слышать в своём домашнем кинозале действительно качественный звук, для получения которого требуется непрерывная устойчивая мощность, особенно для передачи низкочастотных эффектов (LFE). По мнению специалистов Ascendo, трансляционные усилители с лёгкими источниками питания и способностью обеспечить лишь короткие всплески динамической мощности, а не постоянную глубину и насыщенность басов, не подходят для должного воспроизведения кинотеатрального контента.

Связанные новости:
 Theory Audio Design: контроллеры АС нового поколения - 15.01.2025 09:39
 Инновации Ascendo: The 28 Sub Pro Squared  - 28.10.2024 12:22
 Новинки Barco для домашнего кинозала - 30.09.2024 11:09
 Monitor Audio: новые усилители серии Custom Installation  - 30.06.2023 11:59
 Ультра хай энд из Германии - 26.04.2022 10:40
 «Магическое» землетрясение - 07.12.2021 09:03
 Инсталляционное оборудование NAD - 03.10.2016 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007