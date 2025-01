Ascendo: инфразвук для кинозала

22.01.2025 15:04

Производитель из Германии компания Ascendo Immersive Audio объявила о выпуске нового усилителя, предназначенного для работы с инфразвуковыми сабвуферами.



Новинка – 1U усилитель AIA2-10K2 IS. Официальная премьера состоится в начале февраля на выставке Integrated Systems Europe. Усилитель обеспечивает стабильную непрерывную выходную мощность на всех частотах, начиная с 3 Гц. Компания-разработчик заявляет, что у AIA2-10K2 IS не бывает проседания напряжения даже при самых сложных нагрузках – в отличие от стандартных усилителей, которые зачастую быстро теряют мощность через несколько миллисекунд. В пресс-релизе также говорится о высоком коэффициенте демпфирования, благодаря чему значительно расширен диапазон частот и снижена нижняя граничная частота; усилитель AIA2-10K2 IS позволяет сабвуферам звучать чётче и напористей.



В компании отмечают, что инфразвуковые частоты, хотя и не слышны человеку, являются важной составляющей многих саундтреков к фильмам, а представленные на рынке усилители, включая модели для профессионального применения, не всегда способны обеспечивать полную мощность на частотах ниже 20 Гц. В Ascendo считают, что усилители, способные справиться с этой проблемой, будут пользоваться спросом у тех, кто хочет слышать в своём домашнем кинозале действительно качественный звук, для получения которого требуется непрерывная устойчивая мощность, особенно для передачи низкочастотных эффектов (LFE). По мнению специалистов Ascendo, трансляционные усилители с лёгкими источниками питания и способностью обеспечить лишь короткие всплески динамической мощности, а не постоянную глубину и насыщенность басов, не подходят для должного воспроизведения кинотеатрального контента.