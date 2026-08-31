Ascendo Panoramic Surface: эффект полного погружения

31.08.2026 10:44

Компания Ascendo представит на выставке CEDIA Expo 2026 новинку – настенную акустическую систему Panoramic Surface On-Wall, разработанную на основе фирменной запатентованной технологии полнодиапазонной композитной излучающей поверхности (full-range composite radiating surface).



Эта технология позволяет создавать непрерывное звуковое поле с помощью архитектурного громкоговорителя небольшой глубины. Такой же подход используется в фирменном сабвуфере The28 Squared, где также применяется плоский диффузор из углеродного композита. Этот 28-дюймовый сабвуфер с направленным вперёд излучателем способен воспроизводить очень низкие частоты. Его разрабатывали с целью усиления эффекта от применения технологии Trinnov Audio WaveForming или системы Dirac ART с двойными или одинарными басовыми массивами. Продукт оказался универсальным и простым в установке, и компания-производитель приняла решение развить концепцию и разработать настенный полнодиапазонный динамик для домашних кинотеатров, идеально подходящий для создания эффекта полного погружения.



Как известно, с повышением частоты диаграмма направленности сужается. Традиционные конусные излучатели, купольные твитеры, компрессионные драйверы и волноводные системы могут быть оптимизированы для решения этой проблемы, но не могут устранить её полностью. В Panoramic Surface используется иной подход, результат которого – исключительно широкая непрерывная характеристика излучения, простирающаяся почти на 180 градусов в высокочастотном диапазоне до 20 кГц. Для слушателя это означает большую тональную согласованность, меньшие слышимые различия между осевыми и внеосевыми позициями, более равномерное распределение звуковой информации, а также меньшую привязанность эффектов объёмного звучания к физическому расположению каждого громкоговорителя. Слушатель, сидящий ближе к каналу объёмного или высотного звучания, не ощущает резкого повышения воспринимаемой громкости, которое происходит при использовании традиционных акустических систем.



