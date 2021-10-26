Astell&Kern для начинающих

26.10.2021 09:27

Astell&Kern SR25 MKII – новая версия популярной модели музыкальных плееров из линейки A&norma. Отличия от устройство предыдущего поколения – улучшенное звучание, расширенные возможности подключения и новый дизайн.



SR25 MKII воспроизводит аудио файлы высокого разрешения DSD256 и 32 бит / 384 кГц PCM и кодеки Bluetooth LDAC и aptX. Звук стал более глубоким и детальным, добавлена функция Replay Gain для более равномерной регулировки громкости при воспроизведении музыки в формате 24 бит / 192 кГц, а технология AK File Drop (доступная ранее только в премиальный моделях) упрощает передачу файлов по беспроводной сети. Ещё одно новшество – функция BT Sink, благодаря которой SR25 MKII можно подключить ко внешнему устройству, например, смартфону, по Bluetooth. К выходным разъёмам 2,5 мм (балансному) и 3,5 мм (небалансному) добавлен балансный разъём 4,4 мм для подключения наушников, благодаря которому владелец плеера может рассчитывать на улучшенный басовый отклик, более широкую звуковую сцену и большую чёткость воспроизводимых звуковых нюансов.



Корпус плеера приобрёл новый, более тёмный оттенок Mercury D. Silver (вместо оригинального Moon Silver). Для защиты устройства от внешних воздействий можно приобрести мягкий, но прочный футляр из полиуретана с имитацией текстуры натуральной кожи; цвета: джинсовый синий, оранжевый или чёрный. В продаже обновлённый Astell&Kern SR25 MKII появится в ноябре.