Astell&Kern: премиально, уникально

31.01.2022 12:59

В ассортименте Astell&Kern – две новинки: компактный аудиоплеер премиум-класса SR25-MK2 и гибридные наушники ZERO1 с драйверами трёх типов.



В плеере SR25-MK2 используется высокопроизводительный четырёхъядерный процессор и микросхема из двух ЦАП CS43198. Операционная система Android 9.0 гарантирует стабильную работу и совместимость с популярными приложениями для стриминга музыки. Устройство поддерживает кодеки LDAC и Qualcomm aptХ HD и двусторонню передача данных по Bluetooth, имеет балансный выход.



Гибридные наушники ZERO1 оснащаются планарным драйвером (редкость для компактных устройств), парой арматурных драйверов и динамиком 5,6 мм; каждый тип динамиков отвечает за определённые частоты (высокие, средние, низкие); все драйверы размещены в индивидуальных акустических камерах. Четырёхжильный кабель OFC – из бескислородной меди с покрытием из чистого серебра. В комплект поставки входят амбушюры разных размеров и стильный футляр для переноски и хранения.