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Astell&Kern: внутриканальные наушники Pathfinder


12.01.2023 00:49

 

 

Pathfinder – гибридные внутриканальные наушники, созданные в результате коллаборации инженеров Campfire Audio и Astell&Kern. Новинка характеризуется широким частотным диапазоном, реалистичной звукопередачей и отличным тембральным балансом.

 

В конструкции наушников используется новая разработка Campfire Audio – акустическая камера с радиальным портом Radial Venting, нагруженная на два десятимиллиметровых СЧ/НЧ динамических излучателя с гибридными мембранами из полиуретана и термопласта. Такое решение обеспечивает расширенный диапазон низких частот. Ещё одна пара арматурных драйверов используется для воспроизведения высоких частот. Инновационный двухкамерный арматурный среднечастотник Knowles с одной катушкой, работающей на две независимые мембраны, даёт более мощный звук и тёплые естественные средние частоты благодаря технологии T.A.E.C (Tuned Acoustic Expansion Chamber, буквально «настроенная камера для расширения полосы воспроизводимых частот акустическим способом»).

 

Корпуса «вкладышей» сделаны из анодированного алюминия и нержавеющей стали. Эти материалы повышают долговечность устройства и подавляют ненужные вибрации. Специальные MMCX разъёмы из бериллия и меди более устойчивы к внешней среде, чем обычные латунные контакты. Использование более твёрдого и прочного материала также продлевает срок службы наушников. В комплект поставки входят три плоских кабеля из бескислородной OFC меди, покрытой серебром.

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