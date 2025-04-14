ATC-стандартизация: активные полочники SCM20ASL

14.04.2025 12:52

Некоторое время назад компания ATC выпустила юбилейную модель акустических систем SCM20ASL LE. Тираж составлял всего 150 пар, розничная цена – 13999 долларов США. Партия практически распродана, и производитель объявил о начале выпуска на базе «лимитированной версии» новинки, активных двухполосных полочных колонок SCM20ASL.



В отличие от выполненных в цвете «королевский синий» SCM20ASL LE, громкоговорители SCM20ASL выпускаются в нескольких вариантах отделки и стоят на 4000 долларов США дешевле (или на 1500, если вы хотите приобрести их в премиальной отделке с лаковым покрытием). Различия между двумя моделями – не только в цвете: снизить цену позволил отказ от некоторых дорогих деталей внешней отделки (кожи на передней панели, бейджа Limited Edition, металлической фурнитуры под серебро, специальной защитной упаковки и пр.). Новые ATC SCM20ASL выглядят проще, скромнее, но комплектуются теми же фирменными драйверами, разработанными специально для юбилейной версии, и встроенным усилительным модулем. Производитель утверждает, что новинка равно эффективна для домашнего прослушивания и для работы в звукозаписывающих студиях.



Используемые динамики: шестидюймовый мидбасовый драйвер Super Linear и твитер S-Spec с двойным подвесом (1″). На каждый – свой усилитель Class A/B MOSFET, обеспечивающий 200 Вт и 50 Вт мощности соответственно. Объём корпуса: 20 л. Кроссоверы – активные, Линквица-Райли второго порядка. Сигнал на вход поступает через балансный XLR разъём; предусмотрены пользовательские настройки чувствительности и эффекты эквалайзера low-shelf cut и low-shelf boost. Стандартные варианты отделки: вишня, чёрный ясень, орех, дуб, а также матовый белый или чёрный цвета. Премиум-варианты: розовое дерево, орех с тангенциальным распилом (дающим красивый рисунок), магнолия, дуб Pippy Oak, тополь. Грили – съёмные, из акустически прозрачной ткани чёрного цвета.



