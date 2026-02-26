ВХОД НА САЙТ

ATEN essentials: домашним офисам – корпоративные стандарты


26.02.2026 13:25

 

 

ATEN essentials – новая линейка устройств ATEN, рассчитанных на использование в домашних офисах и обеспечивающих «стабильность, предсказуемость и удобство эксплуатации корпоративного уровня».

 

В новую серию входят USB‑переключатели для совместного использования периферии между двумя компьютерами (модели US4224, US4322, US4324, US5324), HDMI‑разветвители (VS4812, VS4814, VS5812) и HDMI‑переключатель VS5821. Последний обеспечивает переключение между двумя HDMI‑источниками и поддерживает разрешение 8K. USB‑переключатели в том числе обеспечивают возможность удалённого переключения, поддерживают стандарты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а некоторые модели – USB‑A и USB‑C. Разветвители с поддержкой 4K и 8K позволяют выводить сигнал с одного источника на два или четыре дисплея одновременно (например, на телевизор и проектор или монитор и дисплей телевизора).

 

Переключение общих USB‑устройств между двумя компьютерами (клавиатура/мышь, камера, гарнитура, внешний накопитель и др.) осуществляется одним нажатием. Поддержка технологий синхронизации EDID помогает избежать проблем совместимости и «чёрного экрана» при подключении разных дисплеев. Использование устройств серии ATEN essentials значительно упрощает работу в гибридных сценариях типа «рабочий ноутбук + личный ПК» на одном столе.

2007