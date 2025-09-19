ВХОД НА САЙТ

ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K: обновление прошивки


19.09.2025 21:33

 

 

Компания ATEN выпустила обновление прошивки для фирменного видеокоммутатора UC3430. Новую версию программного обеспечения давно ждали пользователи, у которых с выходом версии v1.0.073 появилось в том числе множество новых возможностей управления устройством.

 

API видеокоммутатора UC3430 существенно расширен. В нём появились такие важные функции, как переключение входов для полноэкранного отображения, выбор источников и настройка режима двухоконного отображения, изменение настроек пресетов, а также управление коммутацией аудиосигналов и прямое управление функциями временного затемнения экрана и отображения логотипа. У пользователей, работающих с потоковым видео и аудио, появилась возможность изменения различных настроек устройства.

 

Видеокоммутатор ATEN UC3430 CAMLIVE PRO 4K оснащается четырьмя HDMI-входами для захвата видеопотока в разрешении 4K при 60 Гц с последующей передачей через USB. Два видеосигнала можно объединять в один поток. Поддерживаются два варианта вывода: HDMI (PGM / Loop-through) для предварительного просмотра и мониторинга (4K при 60 Гц) и USB-C для прямой трансляции (4K при 30 Гц). Встроенный аудиомикшер смешивает до четырёх звуковых потоков HDMI и один линейный аудиосигнал, что позволяет добавить живое повествование или музыку к видеоматериалам. Коммутатор совместим с платформами «Яндекс Телемост», Salute Jazz, «VK Звонки», Zoom, Microsoft Teams, RuTube и VK Video. Управление и настройка осуществляются через приложение ATEN OnAir Lite; последнее позволяет переключать источники, изменять макеты, управлять переходами и добавлять логотипы.

