ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Atlantic Technology обновила серию AT


29.12.2020 12:46

 

 

Atlantic Technology обновила фирменную серию AT, выпустив напольную акустическую систему AT-3; она заменит снятую с производства модель AT-1. Двухполосный громкоговоритель разработан с применением технологии H-PAS, а значит, может «похвастать» глубоким мощным басом – несмотря на то, что объём корпуса колонки уменьшился на 25%.

 

Технология H-PAS (Hybrid Pressure Acceleration System) была разработана инженерами Atlantic Technology в 2011 году. Она позволила изменить общепринятое представление о том, что добиться от громкоговорителя глубокого баса и высокой чувствительности невозможно, если корпус колонки относительно невелик. Благодаря технологии H-PAS большие корпуса и большие диффузоры перестали быть обязательным условием для того, чтобы усилить басы.

 

AT-3 комплектуется лёгким 6,5-дюймовым вуфером новой конструкции, который обеспечивает более чистое и точное звучание. Используя его в сочетании с технологией H-PAS, разработчикам удалось добиться воспроизведения баса от 29 Гц (-3 дБ) при уровнях звукового давления, превышающих 106 дБ, с гармоническими искажениями менее 3%. Обычный громкоговоритель должен был бы иметь корпус в два раза большего объёма и басовик в три раза большего диаметра, чтобы продемонстрировать такие же результаты. Твитер (1”) – также новой конструкции, с шёлковым куполом и жидкостным охлаждение. Он обеспечивает равномерную дисперсию, плавность отклика и тональный баланс. На задней панели колонки имеется трёхпозиционный переключатель, который позволяет регулировать выходную мощность твитера, чтобы компенсировать особенности акустики помещения и настроить звучание в соответствии с предпочтениями слушателя.

 

В комплект поставки входят прочные ножки с регулируемыми по высоте шипами. Дополнительно можно приобрести резиновые накладки – их следует использовать, если колонки будут стоять на гладком полу, без коврового покрытия. Позолоченные винтовые клеммы рассчитаны на подключение кабелей большого сечения; имеются съёмные коннекторы для bi-wiring подключения. Корпуса акустических систем покрыты чёрным лаком; съёмные грили – на магнитах.

Связанные новости:
 Ubsound: сделано в Италии - 24.12.2020 11:30
 Мега-центр от Atlantic Technology - 23.11.2020 14:24
 Скоро в продаже: новинки Audio Pro - 06.03.2020 06:23
 Polk Audio создал Легенду - 11.11.2019 15:52
 Напольная акустика TAD Evolution One TX - 06.09.2019 16:29
 Напольная акустика Airmotiv T-Zero - 10.06.2019 10:00
 Atlantic Technology: ваш выход… - 13.12.2011 12:00
 Минимализм форм Atlantic Technology - 18.06.2010 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007