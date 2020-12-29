Atlantic Technology обновила серию AT

29.12.2020 12:46

Atlantic Technology обновила фирменную серию AT, выпустив напольную акустическую систему AT-3; она заменит снятую с производства модель AT-1. Двухполосный громкоговоритель разработан с применением технологии H-PAS, а значит, может «похвастать» глубоким мощным басом – несмотря на то, что объём корпуса колонки уменьшился на 25%.

Технология H-PAS (Hybrid Pressure Acceleration System) была разработана инженерами Atlantic Technology в 2011 году. Она позволила изменить общепринятое представление о том, что добиться от громкоговорителя глубокого баса и высокой чувствительности невозможно, если корпус колонки относительно невелик. Благодаря технологии H-PAS большие корпуса и большие диффузоры перестали быть обязательным условием для того, чтобы усилить басы.

AT-3 комплектуется лёгким 6,5-дюймовым вуфером новой конструкции, который обеспечивает более чистое и точное звучание. Используя его в сочетании с технологией H-PAS, разработчикам удалось добиться воспроизведения баса от 29 Гц (-3 дБ) при уровнях звукового давления, превышающих 106 дБ, с гармоническими искажениями менее 3%. Обычный громкоговоритель должен был бы иметь корпус в два раза большего объёма и басовик в три раза большего диаметра, чтобы продемонстрировать такие же результаты. Твитер (1”) – также новой конструкции, с шёлковым куполом и жидкостным охлаждение. Он обеспечивает равномерную дисперсию, плавность отклика и тональный баланс. На задней панели колонки имеется трёхпозиционный переключатель, который позволяет регулировать выходную мощность твитера, чтобы компенсировать особенности акустики помещения и настроить звучание в соответствии с предпочтениями слушателя.

В комплект поставки входят прочные ножки с регулируемыми по высоте шипами. Дополнительно можно приобрести резиновые накладки – их следует использовать, если колонки будут стоять на гладком полу, без коврового покрытия. Позолоченные винтовые клеммы рассчитаны на подключение кабелей большого сечения; имеются съёмные коннекторы для bi-wiring подключения. Корпуса акустических систем покрыты чёрным лаком; съёмные грили – на магнитах.