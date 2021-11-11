ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Audeze Filter: малоинформативно, но интригующе


11.11.2021 23:23

 

 

Компания Audeze анонсировала новинку – самый мощный в мире беспроводной смарт-спикерфон для конференций с системой шумоподавления и фирменной планарно-магнитной технологией.

 

Audeze Filter появится в продаже 16 ноября. Анонс опубликован на платформе Indiegogo, где все интересующиеся могут оставить свой адрес электронной почты и получить возможность приобрести новинку по специальной промоцене. Производитель утверждает, что Filter особенно эффективно устраняет фоновые шумы и является самым прогрессивным решением для конференц-залов и удалённых офисов.

 

Собственно, это вся информация, доступная на сегодня. Audeze обещает, что подробности будут опубликованы в ближайшее время.

Связанные новости:
 Новая серия электростатических наушников Audeze - 03.08.2021 05:13
 Hi-Fi Weekend в Санкт-Петербурге - 29.06.2021 20:51
 Euclid: первые внутриканальные наушники Audeze - 09.02.2021 11:20
 Беспроводные наушники Audeze Penrose для игровых консолей - 17.07.2020 08:00
 Винил Джем 2020: Prime Solutions - 13.02.2020 11:09
 Наушники Audeze LCD-1 - 17.10.2019 13:43
 Планарно-магнитные наушники Audeze LCD-i3 - 30.09.2019 13:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007