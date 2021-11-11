Audeze Filter: малоинформативно, но интригующе

11.11.2021 23:23

Компания Audeze анонсировала новинку – самый мощный в мире беспроводной смарт-спикерфон для конференций с системой шумоподавления и фирменной планарно-магнитной технологией.



Audeze Filter появится в продаже 16 ноября. Анонс опубликован на платформе Indiegogo, где все интересующиеся могут оставить свой адрес электронной почты и получить возможность приобрести новинку по специальной промоцене. Производитель утверждает, что Filter особенно эффективно устраняет фоновые шумы и является самым прогрессивным решением для конференц-залов и удалённых офисов.



Собственно, это вся информация, доступная на сегодня. Audeze обещает, что подробности будут опубликованы в ближайшее время.