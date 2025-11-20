Аудио для ПК: эффектно и доступно

20.11.2025 14:39

Klipsch ProMedia Lumina – новое поколение акустических систем, выпуск которых компания начала в 1999 году. Оригинальная модель в своё время стала неожиданным для рынка решением: именитый производитель предложил потребителям своё фирменное инженерное решение, рупорные драйверы, в формате компактных компьютерных колонок для домашнего офиса.



Новый продукт предназначен для создателей контента, работников на удалёнке, любителей компьютерных игр и всех тех, кто часто слушает музыку без чрезвычайно строгих требований к домашней аудиосистеме. Как и базовая модель ProMedia, новинка представляет собой 2.1-канальную систему, состоящую из двух небольших активных колонок и проводного сабвуфера. Колонки – двухполосные, с дюймовым твитером с фирменной технологией MicroTractrix и трёхдюймовым среднечастотником. Сабвуфер – в плоском корпусе с фазоинвертором и 6,5-дюймовым басовиком, излучающим вбок; сабвуфер устанавливается под рабочим столом. Продукт рассчитан на использование в небольших помещениях.



К компьютеру ProMedia Lumina подключается через USB-C или линейный вход 3,5 мм. Есть поддержка Bluetooth 5.3 для беспроводного стриминга с ПК или смартфона. В заднюю панель каждого сателлита интегрированы шесть светодиодов: пять световых режимов позволяют выбрать подходящий вариант фоновой подсветки. Аудиокомплект поставляется вместе с небольшими настольными подставками для колонок. Цена Klipsch ProMedia Lumina – 380 долларов США.



