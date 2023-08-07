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Audio Group Denmark представляет новый бренд Axxess


07.08.2023 14:35

 

 

В группе компаний Audio Group Denmark появился новый бренд. Axxess стала четвёртой торговой маркой, входящей в группу – наряду с брендами Ansuz, Aavik и Børresen.

 

Под маркой Axxess будут выпускаться акустические системы, усилители и аудиокабели. Эти аудиокомпоненты и аксессуары будут продаваться по более низким ценам, чем продукция Ansuz, Aavik и Børresen. Первые из таких устройств – стриминговые усилители серии Forté. В неё будут входить универсальные усилители Forté 1, 2 и 3 – со встроенными стриминговыми модулями и ЦАПами и способные выполнять роль интегрального усилителя или усилителя для наушников.

 

Применяемая в них технология UMAC (разработка команды Aavik) позволяет уменьшить высокочастотные шумы, обеспечивает стабильную работу устройства и высокую надёжность. Благодаря использованию однобитной схемы ЦАП собственной разработки, с «аналоговой сигнатурой» и очень быстрой обработкой данных, достигается особенная чистота и точность звучания. Усилитель для наушников разработан как непереключаемый усилитель класса А: он даёт превосходную линейность и высокий коэффициент усиления.

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