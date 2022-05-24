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Аудио кондиционер


24.05.2022 09:07

 

 

Дизайнер Юри Сузуки (Yuri Suzuki), о котором мы писали несколько лет назад, разработал устройство для «пассивного прослушивания». Ambient Machine издаёт звуки восьми типов, в том числе шум океанских волн, птичьи голоса, звуки народных инструментов и пр.; они могут воспроизводиться по отдельности или комбинироваться, создавая комфортный для слушателя звуковой фон.

 

Как говорит сам дизайнер, вызванная локдауном необходимость оставаться в одном и том же месте заставила его более внимательно прислушаться к окружающим звукам. Судя по всему, не все они оказались приятными, поэтому дизайнер решил разработать своего рода аудио кондиционер, который, подобно тому, как обычный кондиционер делает чище воздух в помещении, наполнял бы человеческое жилище более комфортными для слуха звуками. Такую же функцию выполняют популярные у многих народов подвесные трубки, которые издают мелодичные звуки, качаясь на ветру.

 

Внутри изобретённого Сузуки устройства – карта памяти с записанными аудио данными и динамик; излучение звуковых волн происходит через заднюю перфорированную панель. На передней панели деревянного корпуса «звуковой машины» расположены 32 тумблера. Переключая их, можно не только выбирать нужный звук, но и менять его громкость и скорость воспроизведения, а также создавать различные звуковые эффекты.

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