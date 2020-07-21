Аудио-мультирум: тренды 2020

21.07.2020 14:07

Рынок многозонного аудио в США меняется. Эксперты отмечают снижение средней стоимости инсталляции и уменьшение количества зон в средней мультирум-системе. Несмотря на все достижения беспроводных технологий, клиенты всё ещё предпочитают проводное подключение.



Средняя стоимость одной зоны составила 1675 долларов США, что на 31% меньше, чем в 2018 году, а среднее количество зон в установленных за два года мультирум-системах опустилось с шести до пяти (стандартное время установки оборудования – четыре человеко-часа на зону). Выросло число многозонных аудиосистем с голосовым управлением:19% в 2020 году против 12% в 2018 году. При этом в целом мультирум-аудио остаётся востребованным среди жителей США, хотя и дешевеет – последнее относится не только к стоимости собственно устанавливаемого оборудования, но и к размеру вознаграждения за труд инсталляторов. Впрочем, ситуация, возможно, не так плоха, как может показаться: во-первых, анализ проводился в разгар пандемии коронавируса, и это могло значительно повлиять на результаты. Кроме того, за два года количество установленных систем распределённного аудио практически не изменилось в процентном соотношении: как и раньше, такие системы являются частью половины всех реализуемых инсталляционных проектов.

Сами инсталляторы полагают, что это направление их бизнеса всё же развивается и по итогам 2020 года ожидают прирост в 6,5%. По их мнению, потребители, вынужденные дольше, чем в предыдущие года, оставаться дома, стали чаще использовать домашние системы развлечения и могут испытывать потребность модернизировать или расширить их. В среднем американские интеграторы установили по 25 новых многокомнатных аудиосистем за последние 12 месяцев. При этом основной «движущей силой» в инсталляционном бизнесе по-прежнему является не репутация того или иного бренда и усилия производителей по продвижению своей продукции среди потребителей, а «сарафанное радио».