Audio Physic Avantera: обольщают звучанием

01.12.2022 11:12

Немецкий производитель акустических систем Audio Physic пополнил серию Reference Line новой моделью хай-эндных напольников Avantera. По своей технологичности колонки приближаются к флагманской модели Cardeas. В частности, в них используются фирменные «нецентрированные» динамики PowerTrain. В пресс-релизе сообщается, что драйверы, которыми оснащаются новые модели, «передают кинетическую энергию более эффективно, что приводит к исключительно натуральному звучанию».



Специально для Avantera инженеры Audio Physic доработали конструкцию фирменного твитера HHCT III+, который, как утверждается, полностью развязан с корпусом колонки благодаря механически изолированной пластине, на которую устанавливается. НЧ/СЧ динамики Double Surround – без традиционной центрирующей шайбы; это позволило добиться «басов, полностью заполняющих помещение». Стенки корпуса колонки представляют собой многослойный «сэндвич» с сотовой структурой. Даже распорки внутри корпуса сделаны из так называемой пенокерамики – с целью ещё больше уменьшить нежелательные вибрации.



Акустические системы Audio Physic Avantera выпускаются в двух вариантах отделки: чуть менее дорогих белом и чёрном лаке и люксовых «чёрное дерево» и «розовое дерево», с натуральным шпоном. Розничная цена за пару громкоговорителей составляет около 26000 и 27200 долларов США соответственно.



