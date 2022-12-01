ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Audio Physic Avantera: обольщают звучанием


01.12.2022 11:12

 

 

Немецкий производитель акустических систем Audio Physic пополнил серию Reference Line новой моделью хай-эндных напольников Avantera. По своей технологичности колонки приближаются к флагманской модели Cardeas. В частности, в них используются фирменные «нецентрированные» динамики PowerTrain. В пресс-релизе сообщается, что драйверы, которыми оснащаются новые модели, «передают кинетическую энергию более эффективно, что приводит к исключительно натуральному звучанию».

 

Специально для Avantera инженеры Audio Physic доработали конструкцию фирменного твитера HHCT III+, который, как утверждается, полностью развязан с корпусом колонки благодаря механически изолированной пластине, на которую устанавливается. НЧ/СЧ динамики Double Surround – без традиционной центрирующей шайбы; это позволило добиться «басов, полностью заполняющих помещение». Стенки корпуса колонки представляют собой многослойный «сэндвич» с сотовой структурой. Даже распорки внутри корпуса сделаны из так называемой пенокерамики – с целью ещё больше уменьшить нежелательные вибрации.

 

Акустические системы Audio Physic Avantera выпускаются в двух вариантах отделки: чуть менее дорогих белом и чёрном лаке и люксовых «чёрное дерево» и «розовое дерево», с натуральным шпоном. Розничная цена за пару громкоговорителей составляет около 26000 и 27200 долларов США соответственно.

Связанные новости:
 Настенная акустика Audio Physic Classic On-Wall 2 - 09.07.2019 11:40
 Акустические системы Audio Physic Midex - 01.03.2019 20:00
 «Классика» от Audio Physic - 02.10.2018 16:30
 Audio Physic Classic 5: новый уровень качества - 01.02.2018 17:30
 Audio Physic: новые акустические системы Avantera III - 22.09.2017 14:58
 Акустические системы Audio Physic Tempo Plus - 15.09.2017 12:02
 Комплект опор Audio Physic VCF V MAGNETIC Sound Optimizer - 02.11.2015 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007