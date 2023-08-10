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Audio Pro Addon T3+ в авторской версии Peter Eugen


10.08.2023 10:08

 

 

Peter Eugen – так называется новая отделка портативной колонки Audio Pro Addon T3+. Устройство выпущено ограниченной партией в 500 экземпляров, а его дизайн разработал художник из Швеции Петер Ойген.

 

У компактного громкоговорителя Audio Pro Addon T3+ Peter Eugen корпус песочного цвета, украшенный позолоченными деталями: матовое покрытие под золото имеют элементы управления на верхней панели, крепления, удерживающие на месте кожаную ручку колонки, и декоративные решётки колонки. На одной из боковых сторон устройства расположена человеческая фигурка из позолоченного алюминия – это «Мистер Никто», образ, который Петер Ойген часто использует в своих работах.

 

Колонку можно брать в парк или на пляж. Встроенный аккумулятор рассчитан на 12 часов непрерывного прослушивания на максимальной громкости. Динамики – два 19-миллиметровых мягкокупольных твитера и СЧ/НЧ-драйвер с диффузором 89 мм. Встроенные усилители (класс D) выдают по 5 Вт на твитеры и 15 Вт на СЧ/НЧ динамик. Addon T3+ можно использовать как зарядку для других устройств – благодаря расположенному на задней стенке корпуса USB-разъёму; рядом с ним находится линейный вход 3,5 мм для проводного подключения источников звука.

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