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Audio Pro «состарил» колонки


02.02.2025 07:47

 

 

Дизайнеры шведской компании Audio Pro тоже решили отдать дань славному прошлому Hi-Fi и разработали новый облик фирменной акустической системы A28. Новый, да не совсем: полочные колонки очень похожи на те, что были популярны в 1960-х годах.

 

Audio Pro A28 выпускаются с 2022 года. Это беспроводные активные громкоговорители с функцией стриминга; модель пользуется большой популярностью у аудиолюбителей. До недавнего времени приобрести колонки можно было в корпусах белого или чёрного цвета. Теперь же появилась новая отделка Walnut («орех»), благодаря которой A28 приобрели винтажный вид и стали очень похожи на устройства, выпускавшиеся 40-50 лет назад.

 

Audio Pro A28 имеют двухполосную конструкцию и оснащаются дюймовым твитером с куполом из текстиля и 4,5-дюймовым басовым драйвером. Мощность встроенного усилителя составляет 75 ватт на канал. Варианты подключения – как стандартные, так и беспроводные: Bluetooth, Wi-Fi (через Spotify Connect и Tidal Connect), RCA, HDMI ARC. Поддерживается функция «мультирум»: аудиосигнал передаётся без проводов через AirPlay 2 или Google Cast. В продаже новинка появится в конце февраля; колонки в новой отделке будут стоить дороже стандартных: 650 долларов США вместо 600.

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