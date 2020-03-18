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Аудио-ренессанс


18.03.2020 12:16

 

 

Эксперты полагают, что рынок домашней аудиотехники обретает второе дыхание. Результаты опубликованного недавно в США исследования свидетельствуют о том, что продажи растут благодаря интересу к аппаратным решениям нового поколения.

 

Потребители тратят всё больше и больше на покупку современных моделей наушников, беспроводные колонки и смарт-спикеры, саундбары и 3D-аудиосистемы. Исследователи утверждают, что в 2018 году текущая стоимость мирового рынка потребительского аудио составила около 47,5 млрд. долларов США, а в 2019 году этот показатель вырос до 50,8 млрд. долларов. Едва ли не самым популярным аудио устройством за последние 20 лет стали наушники. В исследовании говорится, что в 2019 году потребители были готовы тратить на них на 32% больше, чем в 2018. 69% участников опроса заявили, что являются обладателями более чем двух пар наушников.

 

Рынок домашних аудиосистем за год вырос на 21%; самые востребованные категории продукции – беспроводные колонки и саундбары, последние – благодаря развитию технологий иммерсивного звука. Продажи саундбаров с поддержкой Dolby Atmos выросли за первые девять месяцев 2019 года на 147%. Единственная категория, в которой не наблюдается рост продаж – Hi-Fi компоненты. По ним больно ударила популярность интеллектуальных динамиков – большинство респондентов (70%) используют их для прослушивания аудиозаписей.

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