Audio Research: ещё одна новинка к юбилею

11.03.2020 13:11

Компания Audio Research анонсировала выпуск специальной версии популярной модели предусилителя/фонокорректора Reference P hono 3. Появление новинки в продаже приурочено к пятидесятилетию бренда.

Обновлённое устройство имеет индекс SE (Special Edition) в названии. Это второй юбилейный продукт Audio Research; ранее компания выпустила модель Reference 6SE. REF Phono 3SE, розничная цена которого составляет от 17 тысяч долларов США, заменит модель REF Phono 3, которая появилась в ассортименте компании-производителя в 2016 году. Внешне REF Phono 3SE не отличается от предшественника, но внутренняя конструкция и проводка были полностью модернизированы с учётом решений, использованных при создании модели Reference 160.

Поставки начнутся уже в марте нынешнего года. В мае владельцы REF Phono 3 получат возможность апгрейда имеющихся у них устройств; обновление обойдётся в 3000 долларов США.