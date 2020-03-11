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Audio Research: ещё одна новинка к юбилею


11.03.2020 13:11

 

 

Компания Audio Research анонсировала выпуск специальной версии популярной модели предусилителя/фонокорректора Reference Phono 3. Появление новинки в продаже приурочено к пятидесятилетию бренда.

 

Обновлённое устройство имеет индекс SE (Special Edition) в названии. Это второй юбилейный продукт Audio Research; ранее компания выпустила модель Reference 6SE. REF Phono 3SE, розничная цена которого составляет от 17 тысяч долларов США, заменит модель REF Phono 3, которая появилась в ассортименте компании-производителя в 2016 году. Внешне REF Phono 3SE не отличается от предшественника, но внутренняя конструкция и проводка были полностью модернизированы с учётом решений, использованных при создании модели Reference 160.

 

Поставки начнутся уже в марте нынешнего года. В мае владельцы REF Phono 3 получат возможность апгрейда имеющихся у них устройств; обновление обойдётся в 3000 долларов США.

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