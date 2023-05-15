Audio Research: проблемы были, проблемы решены?

15.05.2023 17:18

Некоторое время назад компания Audio Research (в 2020 году проданная её тогдашним владельцем, McIntosh Group, частной фирме TWS Enterprises), перешла под внешнее управление. Это словосочетание означает, по сути, добровольную форму банкротства; активы компании-должника передаются физическому или юридическому лицу, принимающему все операционные и финансовые решения по распоряжению этими активами. О том, что произошло, Audio Research проинформировала своих партнёров 4 апреля.

В такой ситуации возможно несколько вариантов развития событий. Например, все активы будут распроданы, и компания прекратит своё существование. Или – что намного оптимистичнее – появится «рыцарь на белом коне», погасит все долги, приобретёт активы компании, испытывающей финансовые трудности, и создаст на их базе новую компанию. Похоже, именно это произошло с Audio Research. В опубликованном письме говорилось, что «внешне в компании мало что изменилось… продукция выпускается, комплектующие поступают вовремя, неисправные устройства ремонтируются, а отдел продаж продолжает принимать заказы». Позднее появилась информация о том, что идут переговоры о возможной скорой продаже компании.

На сегодня известно, что потенциальные покупатели уже изучили все аспекты деятельности компании и пришли к выводу, что предложение представляет для них интерес. Так что вопрос, по сути, решён положительно. Официально имя нового владельца должно быть обнародовано сегодня.



