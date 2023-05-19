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Audio Research продана. Но ясности по-прежнему мало.


19.05.2023 12:40

 

 

Продажа активов Audio Research новому владельцу состоялась. Детали сделки не разглашаются.

 

Соответствующий пресс-релиз был опубликован вчера вечером. Его подписал основатель и генеральный директор канадской компании Acora Acoustics Corporation Valerio Cora (Валерио Кора). В заявлении нет информации о том, какова сумма сделки, и как будет решаться вопрос с долгами. Также не разъясняется, переедет ли бизнес в Канаду или продолжит функционировать на территории США. Нет данных и о том, будет ли прежнее руководство, в частности, бывший генеральный директор Трент Саггс (Trent Suggs), принимать участие в планировании дальнейших действий и так или иначе влиять на стратегию и тактику развития бренда.

 

Любопытно, что в пресс-релизе напрямую не говорится о том, что лично Кора или Acora Acoustics покупают Audio Research. Заявлено, что Кора «возглавит «новую независимую корпорацию, призванную вести Audio Research к будущему, в котором бренд станет ещё сильнее». Ещё одна цитата: «Наша главная цель — постоянно совершенствовать искусство воспроизведения звука, сохраняя наследие и непоколебимую приверженность бескомпромиссному качеству, которое стало синонимом этого выдающегося престижного бренда». Представитель компании Lighthouse Management Group, получившей право на доверительное управление активами Audio Research и недавно подавшей заявку на продление до 1 сентября 2023 года защиты AR от любых действий со стороны кредиторов, отказался комментировать пресс-релиз Acora Acoustics Corporation.

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