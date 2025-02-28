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Audio Research Reference 330M: лучше пока не придумали


28.02.2025 15:08

 

 

Reference 330M – лучший усилитель, из всех, когда-либо разработанных конструкторами Audio Research; так утверждает сам производитель. Главная особенность новинки – способность усилителя «держать в тисках» любые акустические системы, обеспечивая высочайшее качество звучания.

 

Моноблочный усилитель мощности Reference 330M – новый флагман Audio Research. Усовершенствованная архитектура, новейшие технологии, полностью ламповый сигнальный тракт – усилитель обеспечивает максимально естественный и реалистичный звук. На входе используются лампы ECC83, на выходе – KT170. Производитель обещает, что Reference 330M без всякого напряжения справляется даже с самой высокой мощностью, а его звучание характеризуется изысканностью и чистотой, которые обычно ассоциируются с маломощными усилителями.

 

Схема полностью балансная, выходная мощность составляет 300 Вт – это более чем в два раза превышает возможности фирменного Reference 160M MkII. В выходном каскаде использованы шесть ламп KT170, управляемых транзисторами JFET; лампы видны сквозь фирменный прозрачный дисплей GhostMeter VU, защищённый двумя слоями стекла. Reference 330M выпускается в чёрном или серебристом корпусе.

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