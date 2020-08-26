Audio Research: в 50 жизнь только начинается…

26.08.2020 12:57

Только вчера мы писали о том, что Audio Research отмечает юбилей – компании в этом году исполняется 50 лет – как пришла ещё одна новость: владелец бренда, McIntosh Group, продаёт его. Новым собственником станет частная фирма TWS Enterprises; сделка должна быть закрыта до конца августа.



Действующие – пока ещё – руководители компании уверены, что отдают её в хорошие руки, и утверждают, что бренд за последние несколько лет сделал огромный шаг вперёд. Самый уважаемый и старейший в мире производитель ламповой High End электроники обновил дизайн выпускаемых компонентов и начал понемногу завоёвывать новые для себя сегменты рынка. В рамках существующих договорённостей значительные кадровые перестановки не планируются, за исключением того, что непосредственное руководство компанией будут осуществлять новые владельцы. Производство и разработки, как и прежде, будут осуществляться в пригороде Миннеаполиса Мейпл-Гров, где располагаются офис и производственный комплекс Audio Research.



В официальном заявлении говорится, что новые собственники надеются сохранить существующие отношения с деловыми партнёрами в течение ещё как минимум 50 лет, и обещают поддерживать качество и репутацию бренда на самом высоком уровне. TWS Enterprises – небольшая частная компания, не входящая ни в одну из финансовых групп. Ожидается, что возвращение к «семейным» ценностям позволит Audio Research укрепить связи с поставщиками, дилерами и потребителями и быстрее реагировать на меняющиеся требования рынка.