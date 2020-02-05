Аудио стример Monitor Audio IMS-4

05.02.2020 10:59

На выставке Integrated Systems Europe 2020 британский производитель Monitor Audio представит свой новый музыкальный стример IMS-4. До недавних пор устройства этой категории в ассортименте бренда отсутствовали, и вот наконец компания исправила досадное упущение.



Программная основа аппарата – операционная система BluOS. Стример работает одновременно на четыре независимые зоны, обеспечивая доступ к популярным музыкальным сервисам, интернет-радио, музыке в локальной сети, а также на мобильных устройствах. ОС позволяет передавать потоковую музыку без потерь до 24 бит/192 кГц, а также MQA при использовании подписки TIDAL, в каждую комнату домашней сети. Одно из главным преимуществ BluOS – возможность объединить нескольких стримеров IMS-4 (или даже сетевых плееров сторонних производителей с той же операционкой) для создания одной 64-зонной сети. При необходимости на их базе можно построить единую систему трансляции.



Стример поддерживает практически все актуальные форматы аудиофайлов: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG Vorbis, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA, HRA. Список совместимых сервисов тоже не мал: WiMP, Slacker Radio, Qobuz, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster, Classics Online, KKBox. Устройство имеет габариты 47x438x238 мм, весит чуть меньше 3 кг и может быть установлен в монтажную стойку.