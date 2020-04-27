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Audio-Technica AT-LPW50PB


27.04.2020 11:20

 

 

В России начались продажи новой модели винилового проигрывателя Audio-Technica AT-LPW50PB c полностью ручным управлением и ременным приводом.

 

Корпус проигрывателя (чёрного цвета с глянцевым покрытием) сделан из антирезонансного МДФ и эффективно подавляет вибрации, возникающие в процессе проигрывания пластинки. Плавность вращения обеспечивают датчики скорости (331/3 и 45 оборотов в минуту). Устройства оснащается прямым тонармом из углеродного волокна с матовым покрытием и регулируемой прижимной силой, универсальным хэдшеллом AT-HS4 и картриджем AT-VM95E с двумя подвижными магнитами. Картридж комплектуется эллиптической иглой 0,3 х 0,7 мм  и совместим с любой съёмной иглой серии AT-VM95E.

 

Проигрыватель также оснащён встроенным отключаемым фонокорректором и съёмным кабелем с RCA разъёмами для подключения других компонентов напрямую к «вертушке». Регулируемые по высоте ножки обладают высокими изолирующими свойствами. Блок питания вынесен из корпуса для снижения шума в сигнальной цепи. В комплект поставки, помимо стереокабеля, входят адаптер на 45 оборотов/мин, резиновый слипмат, съёмная откидная пылезащитная крышка.

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