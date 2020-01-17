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Audio-Technica AT-LPW50PB


17.01.2020 09:00

 

 

О новой модели проигрывателя виниловых дисков Audio-Technica AT-LPW50PB известно, что он будет комплектоваться встроенным отключаемым фонокорректором и внешним блоком питания.

 

Новинка была представлена на выставке CES 2020. Стол AT-LPW50PB сделан из МДФ толщиной 30 мм с антирезонансными свойствами. Устройство имеет литой алюминиевый опорный диск, пассиковый привод, датчик скорости, прямой карбоновый тонарм с картриджем AT-VM95E и иглой с эллиптической заточкой.

 

Отделка – чёрный глянец. Ни цену, ни дату выхода проигрывателя на рынок компания-производитель пока не озвучила.

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