17.01.2020 09:00

О новой модели проигрывателя виниловых дисков Audio-Technica AT-LPW50PB известно, что он будет комплектоваться встроенным отключаемым фонокорректором и внешним блоком питания.



Новинка была представлена на выставке CES 2020. Стол AT-LPW50PB сделан из МДФ толщиной 30 мм с антирезонансными свойствами. Устройство имеет литой алюминиевый опорный диск, пассиковый привод, датчик скорости, прямой карбоновый тонарм с картриджем AT-VM95E и иглой с эллиптической заточкой.



Отделка – чёрный глянец. Ни цену, ни дату выхода проигрывателя на рынок компания-производитель пока не озвучила.