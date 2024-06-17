Audio-Technica ATH-S300B: слушать музыку долго

17.06.2024 13:43

Главная особенность новых беспроводных наушников Audio-Technica ATH-S300BT – о-о-очень большой запас автономной работы: до 90 часов.

Производитель заявляет, что новые фирменные наушники ATH-S300B способны проработать на одной зарядке почти четверо суток. Правда, с отключённым режимом активного шумоподавления. Впрочем, когда он включён, показатели тоже впечатляющие – до 60 часов беспрерывного прослушивания; это в два раза превышает способности моделей-конкурентов. Накладные Audio-Technica ATH-S300B оснащаются 40-дюймовыми полнодиапазонными драйверами. Технология активного шумоподавления обеспечивает полную изоляцию от окружающей действительности. Предусмотрен режим пропускания внешних звуков. Есть встроенный микрофон, а также поддержка голосового управления через Siri и Google Assistant.

Наушники можно по Bluetooth подключить сразу к двум источникам сигнала; можно включить режим низкой задержки – если вы используете устройство для компьютерных игр или просмотра видео. Трёхминутная зарядка по USB-C обеспечивает возможность прослушивания музыки в течение двух с половиной часов. Элементы управления расположены на чашках наушников. Если вы не любитель беспроводного подключения, можно использовать входящий в комплект поставки 1,2-метровый кабель со встроенным микрофоном. Цвета корпуса новинки: бежевый или чёрный. Розничная цена наушников Audio-Technica ATH-S300BT составляет 99 долларов США или 119 евро.



