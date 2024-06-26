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Audio-Technica ATH-WB LTD: деревянный раритет


26.06.2024 13:24

 

 

Японская Audio-Technica выпустила аудиофильские накладные наушники ATH-WB LTD. Которые, ещё не поступив в продажу, уже стали раритетом – ведь изготовлено всего 300 таких устройств.

 

Корпус наушников сделан из дерева: используется древесина клёна, ореха и махагони. Комбинация различных пород обеспечивает отличные демпфирующие свойства и чистоту звучания. Амбушюры и оголовье – из мягкой ягнячьей кожи. В пресс-релизе сообщается, что звучание новинки характеризуется исключительной точностью, чётким хорошо текстурированным басом, выдающейся чистотой средних частот и открытостью высоких. Наушники довольно компактны, благодаря складной конструкции они не занимают много места в сумке; в комплект поставки входит мягкий защитный чехол, а также два съёмных кабеля длиной 1,2 м с коннекторами A2DC и др. аксессуары, включая несколько адаптеров.

 

В основе – юбилейная беспроводная модель ATH-WB2022, разработанная к шестидесятилетию Audio-Technica. Драйверы – фирменные динамические 45-миллиметровые, с диафрагмой с покрытием из алмазоподобного углерода (DLC, diamond-like carbon). Частотная характеристика проводных накладных наушников Audio-Technica ATH-WB LTD: 5 Гц – 50 кГц; чувствительность 104 дБ; импеданс 40 Ом.

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