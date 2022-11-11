Audio-Technica: единство противоположностей

11.11.2022 10:14

Две новинки в ассортименте Audio-Technica (напомним, что компании в этом году исполняется 60 лет) – полноразмерные беспроводные хай-эндные наушники ATH-WB2022 стоимостью 2700 долларов США, и TWS-вкладыши ATH-TWX9, которые стоят на порядок дешевле (299 долларов).

ATH-WB2022 появятся в продаже в начале следующего года. Наушники будут выпущены небольшой партией. Они, по заявлению самого производителя, являются самой совершенной моделью Bluetooth-наушников, когда-либо выпускавшихся компанией Audio-Technica. Особенность ATH-WB2022 – чашки из нескольких слоёв натуральной древесины (клёна, ореха и эвкалипта); они изготовлены на фабрике, где выпускаются гитары известнейшего в Японии бренда Fujige. Амбушюры и оголовье – из алькантары.

Для каждого канала используется свой ЦАП ESS ES9038Q2M и свой операционный усилитель MUSES05 производства Nisshinbo Micro Devices. Элементы питания (до девяти часов автономной работы) – также раздельные для каждого канала. Драйверы – 45-миллиметровые. Новинка поддерживает кодеки LDAC и AAC и беспроводную передачу аудиофайлов до 24 бит / 96 кГц. Пользователь может подключить наушники к двум Bluetooth-устройствам одновременно. В комплект поставки входят два кабеля 6N-OFC, а также кабели USB-C / USB-A и USB-C / USB-C. Жёсткий кейс – производства компании Zero Halliburton, выпускающей особо прочные износостойкие дорожные и деловые кейсы.

Вторая новинка – полностью беспроводные внутриканальные наушники ATH-TWX9 с технологией активного шумоподавления. Как и ATH-WB2022, эта модель имеет интересную особенность – систему быстрой глубокой стерилизации ультрафиолетовым излучением. Чтобы уничтожить скопившиеся бактерии, наушники следует поместить в зарядный кейс на 70 секунд. Audio-Technica ATH-TWX9 имеют защиту от влаги IPX4. Общее время автономной работы (с учётом подзарядки в кейсе) достигает 18,5 часов, поддерживается Qi-зарядка. Также есть поддержка Bluetooth 5.2 и поддержка многоточечного подключения (два устройства одновременно). Управлять наушниками можно с помощью голосовых команд (Alexa, Google Assistant) и сенсорных кнопок. Для игроманов предусмотрен режим Low Latency. Наушники включаются автоматически, когда их вынимают из кейса. В комплект поставки входят накладки 12 размеров.



