Audio-Technica: меньше $100 за «классику жанра»

10.04.2025 21:35

99 долларов США стоят наушники Audio-Technica ATH-R30x. Новинка – накладные наушники открытого типа, самые доступные по цене в ассортименте известного японского бренда.



Появление этой модели – следствие обновления фирменной линейки R-Series, состав которой оставался неизменным в течение нескольких лет. Наушники этой серии разработаны для профессионалов: музыкантов, звукоинженеров, продвинутых аудиофилов и пр. Помимо недорогих ATH-R30x, серия пополнилась моделью ATH-R50x средней ценовой категории, а флагманская модель ATH-R70x, впервые появившаяся в продаже десять лет назад, усовершенствована и теперь имеет обозначение ATH-R70xa.



Наушники Audio-Technica ATH-R70xa и ATH-R50x комплектуются одинаковыми 45-миллиметровыми драйверами с АЧХ 5 Гц – 40 кГц. Как утверждает производитель, флагман звучит более аккуратно, точно и детализировано, чем его предшественник; кроме того, изменилась конструкция оголовья, а обтянутые велюром сменные чашки стали весить чуть меньше. Отличие ATH-R50x – импеданс 50 Ом и цена (они в два раза дешевле старшей модели). Наконец, в ATH-R30x динамики 40-миллиметровые, АЧХ 15 Гц – 25 кГц и импеданс 36 Ом. Все новинки уже поступили в продажу.



