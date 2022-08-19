Audiocase: почти по-взрослому

19.08.2022 12:51

Датская компания Audiocase представила два прототипа портативных Bluetooth-колонок, которые могут чисто, без искажений играть на очень большой громкости (до 125 дБ) и использоваться как аккумуляторный усилитель мощности, гитарный или вокальный усилитель или караоке-центр. Несколько таких громкоговорителей можно объединить в одну аудиосистему методом последовательного подключения.



Модель Audiocase весит почти 8 кг и имеет размеры 41 x 25 x 19 см. Колонка комплектуется двумя пятидюймовыми мидвуферами и дюймовым твитером. Два усилителя класса D (72 Вт) обеспечивают выходную мощность в 117 дБ. Частотный диапазон колонки: 45 Гц – 20 кГц. Более крупная S10 (19,8 кг, 65 x 40 x 30 см) – это 125 дБ, достигаемые благодаря мидбасовым динамикам большего диаметра (10 дюймов) и использованию трёх усилительных модулей вместо двух. Оба устройства имеют корпуса из многослойной фанеры с ПВХ-покрытием и алюминиевый каркас. Есть встроенная ручка для переноски, предусмотрена возможность установки колонок одну на другую. Особой красотой акустические системы не отличаются – они имеют скорее нейтральную «внешность» и вполне подходят для установки в современном жилом пространстве.



Возможности подключения: Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX, 3,5-мм AUX вход, два комбо-порта XLR/6,35-мм с выбором режима и управлением уровнями громкости и реверберации, два разъёма 6,35-мм для стерео- или последовательного подключения, а также порт USB (через него можно осуществлять обновления ПО или подзаряжать мобильные устройства). Запаса литий-йонного аккумулятора достаточно для 30 часов автономной работы колонки; правда, при использовании в режиме максимальной громкости его хватит только на 6 часов. В продаже новинки могут появиться уже в ноябре.