ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Audiocase: почти по-взрослому


19.08.2022 12:51

 

 

Датская компания Audiocase представила два прототипа портативных Bluetooth-колонок, которые могут чисто, без искажений играть на очень большой громкости (до 125 дБ) и использоваться как аккумуляторный усилитель мощности, гитарный или вокальный усилитель или караоке-центр. Несколько таких громкоговорителей можно объединить в одну аудиосистему методом последовательного подключения.

 

Модель Audiocase весит почти 8 кг и имеет размеры 41 x 25 x 19 см. Колонка комплектуется двумя пятидюймовыми мидвуферами и дюймовым твитером. Два усилителя класса D (72 Вт) обеспечивают выходную мощность в 117 дБ. Частотный диапазон колонки: 45 Гц – 20 кГц. Более крупная S10 (19,8 кг, 65 x 40 x 30 см) – это 125 дБ, достигаемые благодаря мидбасовым динамикам большего диаметра (10 дюймов) и использованию трёх усилительных модулей вместо двух. Оба устройства имеют корпуса из многослойной фанеры с ПВХ-покрытием и алюминиевый каркас. Есть встроенная ручка для переноски, предусмотрена возможность установки колонок одну на другую. Особой красотой акустические системы не отличаются – они имеют скорее нейтральную «внешность» и вполне подходят для установки в современном жилом пространстве.

 

Возможности подключения: Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX, 3,5-мм AUX вход, два комбо-порта XLR/6,35-мм с выбором режима и управлением уровнями громкости и реверберации, два разъёма 6,35-мм для стерео- или последовательного подключения, а также порт USB (через него можно осуществлять обновления ПО или подзаряжать мобильные устройства). Запаса литий-йонного аккумулятора достаточно для 30 часов автономной работы колонки; правда, при использовании в режиме максимальной громкости его хватит только на 6 часов. В продаже новинки могут появиться уже в ноябре.

Связанные новости:
 Fender Audio «пошла» в лайф-стайл - 06.07.2022 09:21
 Колонка-проектор в ретро стиле - 20.06.2022 13:29
 Klipsch The Fives McLaren Edition - 15.02.2022 11:08
 Британский характер Drumfire Blackstar Edition - 18.01.2022 11:32
 Mayht: габариты – меньше, басов больше - 27.12.2021 15:41
 SVEN PS-750: мощнее, ещё мощнее - 30.11.2020 18:01
 «Звук столбом»: Samsung Sound Tower - 18.06.2020 13:25
 Marshall Uxbridge Voice с поддержкой AirPlay 2  - 27.03.2020 14:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007