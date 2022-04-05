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AudioControl для авторынка


05.04.2022 11:34

 

 

Компания AudioControl стала частью корпорации AAMP Global, поставщика бизнес-решений для автомобильного рынка. Все подразделения AudioControl, включая исследовательский и инженерный департаменты, а также производство, продолжат свою работу, но уже как элементы единой структуры AAMP.

 

В рамках AAMP Global специалисты AudioControl будут разрабатывать новые решения, предназначенные для инсталляторов, работающих на автомобильном рынке, и интеграторов домашнего аудио-/видео-/развлекательного оборудования. Руководство AAMP Global надеется, что вхождение в состав корпорации известного и уважаемого производителя аудиопродукции поможет корпорации занять лидирующую позицию на рынке послепродажного обслуживания автомобилей.

 

AudioControl – не первый аудио бренд в составе AAMP. Корпорации принадлежит также торговая марка Phoenix Gold, под которой выпускаются автомобильные усилители, процессоры, акустические системы и сабвуферы. Ещё один из брендов, имеющих непосредственное отношение к автомобильному аудио – Stinger; в ассортименте компании широко представлены всевозможные аудио аксессуары, от межблочных кабелей до решений в области шумоизоляции и управления электропитанием.

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