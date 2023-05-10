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AudioControl начинает производство сабвуферов


10.05.2023 11:55

 

 

Компания AudioControl, широко известная своими AV-ресиверами, вышла на рынок акустических систем и сабвуферов, представив сразу три новые линейки. Сабвуферы будут выпускаться в сериях Spike и Space, акустические системы – Pacific Northwest.

 

Серия Space включает сабвуферы с басовиками 10 и 12 дюймов: жёсткая низкопрофильная корзина, конус из литого пропилена; звуковая катушка рассчитана на длительную эксплуатацию в интенсивном режиме, а потому оснащена высокоэффективной системой охлаждения, позволяющей избежать перегрева. Съёмная решётка-гриль – из металла. Серия Spike представлена 8-, 10- и 12-дюймовыми сабвуферами. Подвесы динамиков – с длинным ходом, бумажные диффузоры имеют слюдяное покрытие, корзины обладают повышенной прочностью и жёсткостью. Премьера новинок состоится в Орландо (США) 19-21 мая.

 

Компания AudioControl основана в 1977 году. По данным аналитиков CE Pro, фирменные кинотеатральные процессоры – на втором месте по частоте использования в профессиональных инсталляционных проектах (37%); AV ресиверы и усилители AudioControl – на четвёртом месте по популярности.

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