AudioControl: очередная смена владельца

02.08.2023 11:02

Подразделение компании AudioControl, выпускающее аудиоустройства для домашнего использования, куплено компанией AVPro Global Inc.: ей принадлежат бренды AVPro Edge (профессиональные AV-продукты и решения), Murideo (технологии и инструменты тестирования для производственных предприятий, поставщиков профессиональных AV-решений, аудиовидеоустройств для массового потребления и пр.) и Bullet Train (кабельная продукция).

Устройства, выпускавшиеся подразделением AudioControl Home Audio, пройдут ребрендинг: отныне они будут продаваться под торговой маркой AudioControl Pro. Это касается всевозможных моделей усилителей, которые разрабатывала и производила компания AudioControl (усилителей мощности, мультизонных и сетевых, 70-вольтовых модулей, усилителей для сабвуферов), а также аудиовидеопроцессоров, ресиверов и расширителей AV-сигнала. Джефф Мюррей (Jeff Murray), генеральный директор и основатель AVPro, считает, что эта сделка «обеспечит поистине уникальную синергию, которая увеличит ценность выпускаемой продукции в глазах потребителей и повысит эффективность этой продукции».

Для справки: до недавного времени владельцем AudioControl была компания AAMP Global, поставщик бизнес-решений для автомобильного рынка. Та, в свою очередь, купила активы AudioControl в апреле прошлого года. Главным управляющим подразделения домашнего аудио тогда стал Крис Кейн (Chris Kane), вице-президент AAMP Global по продажам и маркетингу. Генеральный директор AudioControl Алекс Камара (Alex Camara) после сделки возглавил отдел стратегического развития; в феврале 2023 года он уволился.



