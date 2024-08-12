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AudioControl представляет: конвертер eARC-Dante


12.08.2024 12:14

 

 

Конвертер AudioControl Dante eTV eARC – первое подобное решение, предназначенное для профессионалов инсталляционного рынка. Оно позволит передавать стереоаудиосигнал с видеодисплея через eARC на любое устройство с поддержкой протокола Dante.

 

В отличие от других решений, компактный конвертер AudioControl eTV обеспечивает возможность без задержек распределять звук, получаемый с телевизора, во все зоны с поддержкой Dante. Как сообщают представители AudioControl, устройство разработано в ответ на многочисленные просьбы инсталляторов.

 

Для использования конвертера аудиовыход должен быть настроен на двухканальный PCM сигнал. Конвертер ультракомпактен и может быть размещён за телевизором. Аудиосигнал передаётся в цифровом формате, доступном для любого сетевого устройства Dante. Стандартная частота дискретизации: от 44,1 кГц до 96 кГц в 16-, 24- или 32-битном формате. Преобразование в аналоговый формат не влияет на качество звука (не снижает его). После включения питания и подключения к сети Dante преобразователь обнаруживается ею автоматически.

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