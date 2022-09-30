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AudioControl в самом расцвете сил


30.09.2022 10:42

 

 

Ещё один юбиляр – компания AudioControl, которой в этом году исполняется 45 лет. На выставку CEDIA Expo производитель из США привёз множество новинок, в том числе кинотеатральные процессоры и ресиверы с поддержкой 8K и мощные усилители.   

 

Фирменная линейка X-Series, в которой представлены компоненты для оснащения домашних кинозалов, пополнилась процесорами и ресиверами с поддержкой HDMI 2.1 с HDCP2.3, сигнала 8K, иммерсивных аудиоформатов, а также с расширенными возможностями акустической коррекции помещения.

 

Новинки в категории «усилители» – это двухканальный Architect Model P250EQ на платформе Constant Power Mode, с выходной мощностью 250 Вт на канал при нагрузке 8, 4 и 2 Ом, а также несколько новых моделей в линейке 70-вольтовых усилителей CM, которые могут использоваться как в домашних, так и в коммерческих инсталляционных проектах. Для профессиональных инсталляций предназначен и новый двунаправленный расширитель сигнала BLX-1K, который способен принимать и передавать аудиосигналы высокого качества на расстояние до 1000 футов (304 м) по стандартному Ethernet-кабелю.

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