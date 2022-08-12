Аудиодизайн года: претенденты на победу

12.08.2022 12:43

Составлен лонг-лист претендентов на победу в конкурсе Dezeen Awards 2022. Жюри конкурса ежегодно выбирает лучшие работы в области дизайна интерьеров, а также промышленного дизайна. Одна из категорий – дизайн товаров народного потребления, и в нынешнем году в лонг-лист вошли сразу три проекта, имеющих непосредственное отношение к технологиям звуковоспроизведения.



Один из них представляет собой аналоговый/DAV/интернет-радиоприёмник. Модель Evoke Play выпускается британской компанией Pure. На верхней панели устройства имеется складной экран; на нём пользователь выбирает нужную радиостанцию и нажатием кнопки переводит её в категорию часто используемых. После этого экран складывается, и на виду остаются только кнопки и регулятор уровня громкости. Жюри одобрило этот проект благодаря его минималистской концепции и экологичности: акустически прозрачная ткань производства Kvadrat на передней панели приёмника подлежит вторичной переработке.



В числе претендентов на победу – внутриканальные наушники Sennheiser IE 600 с фирменными излучателями TrueResponse, чрезвычайно низким уровнем искажений и широким частотным диапазоном. Дизайн устройства назван «уникальным» и «новаторским»; члены жюри особо отметили технологию, благодаря которой поверхность корпусов наушников обрела устойчивость к царапинам и прочим повреждениям.



Ещё один проект, который продолжит борьбу за победу в конкурсе – наушники Signia Active X производства компании Signia. Внешне они очень похожи на обычные внутриканальные наушники, но на самом деле представляют собой аудиофон, или слуховой протез. Носитель такого устройства в глазах окружающих ничем не отличается от любителя музыки, предпочтитающего не массивные накладные наушники, а неприметные «затычки». Signia Active X подстраиваются под пользователя, обеспечивают фильтрацию внешних шумов и дают владельцу возможность выбрать нужный уровень громкости в зависимости от окружающих условий.



