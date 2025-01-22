Audioengine B1: старый стример с новыми возможностями

22.01.2025 12:44

Инженеры компании Audioengine усовершенствовали фирменный музыкальный стример B1, расширив его возможности.



Модель появилась в ассортименте производителя из Техаса несколько лет назад и всё это время пользовалась большим спросом. Миниатюрное устройство представляет собой универсальное решение категории “plug-and-play”: оно подключается к стереоресиверу или усилителю (предварительному усилителю, цифро-аналоговому преобразователю) через оптический или RCA выход и обеспечивает возможность стриминга аудиоконтента (по Bluetooth). Новая версия внешне ничем не отличается от модели предыдущего поколения, но имеет ряд усовершенствований.



Во-первых, B1 нового образца поддерживает современный Bluetooth кодек aptX Adaptive, благодаря чему пользователи получают возможность прослушивания аудиофайлов более высокого качества. Во-вторых, устройство оснащается более совершенным модулем ЦАП (ESS-9018K2M), позволяющим апсемплировать аудио до 32 бит / 96 кГц. На цене устройства конструктивные изменения не сказались. Обновлённый Audioengine B1 уже поступил в продажу.



