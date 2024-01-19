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Аудиоколлаборация Bose и Kith


19.01.2024 17:59

 

 

Инженеры Bose в сотрудничестве с дизайнерами фэшн-бренда Kith разработали наушники открытого типа Ultra Open Earbuds.

 

Ultra Open «выглядят так же великолепно, как и звучат». Конструктивно Bose Ultra Open похожи на устройство из ассортимента Huawei под названием FreeClip; похоже, наушники-каффы становятся новым трендом. Они не перекрывают слуховой канал и позволяют слышать окружающие звуки, и при этом выглядят как модное украшение. Традиционные наушники, и внутриканальные, и тем более накладные, зачастую сложно «вписать» в модный образ – они плохо сочетаются с одеждой, украшениями и пр. Чего не скажешь о Bose Ultra Open, которые можно носить с любыми головными уборами, очками, бижутерией и другими аксессуарами, формирующими стильный облик.  

 

В наушниках используется технология Bose OpenAudio. Крепление, благодаря которому наушник удерживается на ушной раковине, очень лёгкое, поэтому наушники можно носить весь день. Запас работы в автономном режиме – до 7,5 часов (до 4,5 часов в режиме иммерсивного звучания); подключение к источнику – по Bluetooth. В продажу новинка поступит 22 января; розничная цена составит 300 долларов США. Купить необычные наушники можно будет только на официальном сайте Kith и в некоторых фирменных магазинах бренда.

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