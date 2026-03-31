Аудиоконтент, созданный ИИ: Qobuz категорически против

31.03.2026 14:34

Независимая стриминговая платформа Qobuz будет защищать исполнителей и слушателей от контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Для этого разрабатывается система обнаружения, которая будет идентифицировать и помечать созданные искусственным интеллектом треки – как новые, так и уже попавшие в каталог Qobuz. Соответствующие метки появятся во всех приложениях Qobuz в ближайшие месяцы.



Опубликованная некоторое время назад «Хартия ИИ» содержит основные положения, в которых определены рамки использования ИИ и обязательства Qobuz перед пользователями. «Искусственный интеллект может усиливать ценность человеческого суждения, но никогда не заменит его. В Qobuz человек был и остаётся главным: в редакторском отборе треков, в музыкальной экспертизе, в создании контента». Все рекомендации (альбомы недели, плейлисты и пр.) – результат командной человеческой работы. Исполнители-люди и создатели-люди – всегда в приоритете: это касается и подборок для страницы «Откройте для себя [новое]». Qobuz в том числе обязуется никогда не создавать искусственный музыкальный контент для наполнения своего каталога и никогда не продвигать контент, созданный мошенническим путём или на 100% созданный с помощью ИИ, никогда не заменит людей искусственным интеллектом при отборе контента и не будет использовать данные клиентов для обучения внешних моделей ИИ.



Qobuz продолжит разрабатывать новые технологии для обнаружения контента, созданного ИИ, и мошеннических схем потокового воспроизведения. «Согласно исследованию CISAC 2024 года, к 2028 году, то есть за пять лет, создатели музыки могут потерять около 10 миллиардов евро (около 11,7 миллиардов долларов) из-за контента, создаваемого ИИ, что составляет почти четверть их дохода. На кону ценность человеческого творчества, прозрачность экосистем потокового вещания и возможности артистов зарабатывать себе на жизнь… Гиперинфляция контента, создаваемого искусственным интеллектом, порождает недоверие. Для отбора музыки Qobuz будет по-прежнему руководствоваться человеческими чувствами, а не алгоритмами, оптимизированными с целью увеличить количество скачиваний. Мы гарантируем непредвзятость в осведомлении слушателей о создателях, и стремимся к тому, чтобы вознаграждение артистов за их работу было справедливым: слушатели могут быть уверены в том, что контроль останется за человеком».