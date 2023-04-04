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Аудиокрыша Rockford Fosgate


04.04.2023 08:57

 

 

Компания Rockford Fosgate, выпускающая аудиорешения для автомобилей, представила новую версию фирменного продукта под названием Polaris RZR Audio Roof. Новинка, аудиокрыша мощностью 800 Вт, предназначена для двух- и четырёхместных квадроциклов-вездеходов Polaris моделей Pro XP (год выпуска: 2020 и позже) и Turbo R (багги).

 

Решение для двухместных квадроциклов представляет собой комплект, состоящий из четырёх коаксиальных динамиков 8″, десятидюймового сабвуфера, двух усилителей мощностью по 400 Вт и фирменного источника PMX-P2. Для вездеходов, рассчитанных на четверых, предлагается аналогичный комплект, но с восемью динамиками.

 

Производитель утверждает, что фирменные стоваттные драйверы особой конструкции обеспечивают качественный звук на любой скорости и в любых условиях вождения, а усилители способны работать без перегрева в течение целого дня. Благодаря новой технологии DCA воздушное пространство между сабвуферами и динамиками разделено и образует две акустические камеры, что обеспечивает высокое качество басов без хрипов. Все компоненты Polaris RZR Audio Roof, включая динамики, усилители, сабвуфер и кожухи, способны выдерживать агрессивное воздействие ультрафиолетового излучения, грязи, воды и песка. Управлять светодиодной RGB-подсветкой можно с помощью приложения Rockford Fosgate Color Optix.

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